AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إعادة فتح الاقتصاد اللبنانى جزئيا بعد غلقه 4 أيام.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:19 م
لبنلن
لبنلن
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز عربية تقريرا عن إعادة لبنان فتح اقتصاده جزئيا بعد إغلاق استمر أربعة أيام بسبب قفزة فى أعداد إصابات فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين التزام منازلهم لفترة بدأت منذ مساء الأربعاء وانتهت عند فجر الاثنين.

اقرأ أيضا
لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 902 حالة

الإغلاق العام الأحدث يأتي بعد بدء تخفيف الحكومة القيود والإجراءات المفروضة في البلاد، بسبب تفشي الفيروس، منذ الشهر الماضي.

وأصبح بإمكان المطاعم والمقاهي العودة إلى العمل الآن بشرط الالتزام بـ50% من طاقتها فقط.

ومع التأكد من التزام موظفيها وزبائنها بقواعد التباعد الاجتماعي، سيظل حظر التجول الليلي ساريًا.

وأكدت صحة لبنان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 902 حالة.

واختتمت وزراة الصحة أنه تم إجراء 1348 فحص كورونا للمقيمين و525 فحصا للوافدين داخل لبنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحايل على الأمن وأوهمهم بإغلاقه.. تفاصيل القبض على صاحب محل بلاي ستيشن وزبائنه

الإمارات تقرر إغلاق المنشآت والأنشطة التجارية في دبي لمدة أسبوعين

تراجع قياسي لـ كورونا في إسبانيا.. والحكومة تثير الجدل بتخفيف إجراءات الإغلاق

بريطانيا بلا احتفالات في عيد القيامة.. الحكومة تحذر المطاعم والحانات من مخالفة إجراءات الوقاية

تصريحات ترامب تطير في الهواء.. حكام الولايات يتحدون سلطة الرئيس بسبب الاقتصاد.. وأمريكا تنفذ خطة المناعة الجماعية وتقود العالم لموجة تفشٍ جديدة ..صور

إغلاق عام لأربعة أيام يحول بيروت لـ مدينة أشباح .. شاهد

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل "جيلبرتو" و"مساكن" في واقعة إحياء أولتراس الوايت نايتس

إزالة صور لـ والد زعيم كوريا الشمالية تثير الجدل بشأن وفاة كيم.. تفاصيل

تعليق سعودي بسبب مرتضى منصور وحسن شحاته .. شاهد

على شرف عودة الدوري.. اتحاد الكرة يقيم حفل إفطار لـ الكاف اليوم

البرنس و100 وش .. تحرك عاجل من البرلمان ضد مسلسلات رمضان

في ظروف كورونا .. هل يحق لمستأجري المحلات والمنشآت إيقاف الأجر أو تخفيضه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تقرر تخفيض سعر النترا hyundai elantra hd ..صور

اختبار المسحات البلعومية.. طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا بالتفصيل

هبة مجدي لـ زوجها: بحبك.. وتحتفل بعيد ميلاده بصورة رومانسية