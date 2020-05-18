إعادة فتح الاقتصاد اللبنانى جزئيا بعد غلقه 4 أيام.. فيديو

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية تقريرا عن إعادة لبنان فتح اقتصاده جزئيا بعد إغلاق استمر أربعة أيام بسبب قفزة فى أعداد إصابات فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين التزام منازلهم لفترة بدأت منذ مساء الأربعاء وانتهت عند فجر الاثنين.
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وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين التزام منازلهم لفترة بدأت منذ مساء الأربعاء وانتهت عند فجر الاثنين.
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الإغلاق العام الأحدث يأتي بعد بدء تخفيف الحكومة القيود والإجراءات المفروضة في البلاد، بسبب تفشي الفيروس، منذ الشهر الماضي.
وأصبح بإمكان المطاعم والمقاهي العودة إلى العمل الآن بشرط الالتزام بـ50% من طاقتها فقط.
ومع التأكد من التزام موظفيها وزبائنها بقواعد التباعد الاجتماعي، سيظل حظر التجول الليلي ساريًا.
الإغلاق العام الأحدث يأتي بعد بدء تخفيف الحكومة القيود والإجراءات المفروضة في البلاد، بسبب تفشي الفيروس، منذ الشهر الماضي.
وأصبح بإمكان المطاعم والمقاهي العودة إلى العمل الآن بشرط الالتزام بـ50% من طاقتها فقط.
ومع التأكد من التزام موظفيها وزبائنها بقواعد التباعد الاجتماعي، سيظل حظر التجول الليلي ساريًا.