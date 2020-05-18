إعادة فتح الاقتصاد اللبنانى جزئيا بعد غلقه 4 أيام.. فيديو

الإغلاق العام الأحدث يأتي بعد بدء تخفيف الحكومة القيود والإجراءات المفروضة في البلاد، بسبب تفشي الفيروس، منذ الشهر الماضي.وأصبح بإمكان المطاعم والمقاهي العودة إلى العمل الآن بشرط الالتزام بـ50% من طاقتها فقط.ومع التأكد من التزام موظفيها وزبائنها بقواعد التباعد الاجتماعي، سيظل حظر التجول الليلي ساريًا.