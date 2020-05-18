الجزائر تسجل 182 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته قناة "النهار" الجزائرية، "تم تسجيل 182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 7 حالات وفاة".





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 7201 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 555 وفاة.





فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3625 حلة بزيادة 118.





وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجه السبت الماضي، أعضاء المجلس الأعلى للأمن بالشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد.





وطلب الرئيس الجزائري إعداد مخطط العمل لمرحلة ما بعد كورونا، مع مراعاة مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.