منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان



أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت فى وقت مبكر صباح اليوم الإثنين، في إقليم غزنى بجنوب شرق أفغانستان، حيث قام متطرف بتفجير مركبة طراز (همفي) داخل منشأة تابعة للقوات الخاصة بوكالة المخابرات بالإقليم، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة أربعين آخرين.





وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151].





وأضاف البيان، أن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.



