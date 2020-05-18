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تعليم

عميدة حاسبات القاهرة: جدول امتحانات طلاب الفرق النهائية سيراعي ظروف كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:41 م
الدكتورة إيمان ثروت
الدكتورة إيمان ثروت عميد حاسبات جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قالت الدكتور إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن الكلية إنتهت من شرح جميع المواد الدراسية لطلاب الفرقة الرابعة منذ 30 أبريل الماضي، لافتة إلى أن جميع المقررات موجودة على موقع الكلية على الإنترنت.

وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية تشرع حاليا في إعداد جدول الامتحانات الذي يراعي الظروف الحالية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنها تنتظر المواعيد الثابتة التي تحددها إدارة الجامعة الخاصة بامتحانات الفرق النهائية، متوقعة أن يتم الإنتهاء من الجدول بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أن توزيع الدرجات على امتحانات الفرقة النهائية سيكون عبارة عن 20 درجة لأعمال السنة و80 للامتحان التحريري.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس، في مؤتمر رئيس الوزراء، عن موعد امتحانات الفرقة النهائية للفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ أول يوليو القادم، في الجامعات والمعاهد المصرية، على أن تضع كل مؤسسة تعليمية الجدول المناسب لها من حيث ضمان الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
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