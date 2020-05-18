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فن

بالصور.. لحظة حريق منزل والد فنانة شهيرة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:36 م
حريف منزل والد جيسي
حريف منزل والد جيسي عبدو
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سعيد فراج
نشرت العديد من المواقع اللبنانية والنشطاء في لبنان، عدة صور للحريق الذي التهم منزل والد الفنانة جيسي عبدو، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأحد 17 مايو، متأثرة بالحريق الذي نشب بسبب انفجار أنبوب بوتوجاز. 


وأظهرت الصور شقة والد جيسي عبدو، من الخارج والنيران تلتهم شرفة الشقة، والأدخنة تتصاعد بشكل مكثف وتغطي المنطقة المجاورة لها، بعدما التهمت النيران معظم الشقة. 

يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسى عبدو تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كلمات مؤثرة بعد وفاة والدها. 

وقالت جيسى: "كارثة كسرتلى ظهرى وحرقتلى قلبى وأخدتلى روحى وفرحة حياتى، ليه يا بيى لى ما نطرتنى يومين؟". 

وأضافت جيسى قائلة : "اخ بكير يا بيى بكير.. كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدى كمّل حياتى بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت".

بالصور.. لحظة حريق منزل والد فنانة شهيرة
جيسي عبدو جيسي عبدو
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