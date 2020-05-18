بالصور.. لحظة حريق منزل والد فنانة شهيرة





وأظهرت الصور شقة والد جيسي عبدو ، من الخارج والنيران تلتهم شرفة الشقة، والأدخنة تتصاعد بشكل مكثف وتغطي المنطقة المجاورة لها، بعدما التهمت النيران معظم الشقة.





يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسى عبدو تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كلمات مؤثرة بعد وفاة والدها.





وقالت جيسى: "كارثة كسرتلى ظهرى وحرقتلى قلبى وأخدتلى روحى وفرحة حياتى، ليه يا بيى لى ما نطرتنى يومين؟".





وأضافت جيسى قائلة : "اخ بكير يا بيى بكير.. كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدى كمّل حياتى بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت".



