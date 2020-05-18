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فن

شيماء سيف لجمهورها: وحشتوني ووحشتني الحياة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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ندى فكرى
شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت شيماء على الصورة قائلة: "وحشتوني ووحشتني الحياة".

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" وحشتيني يا شيمو ".

وتابعت أخرى قائلة :" سكر و الله وحشتينا احنا كمان ".

 يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.
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