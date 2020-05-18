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اقتصاد

شاهد 5 فيديوهات تعليمية عن أفضل طرق الاستثمار في البورصة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت البورصة نشر سلسلة فيديوهاتها التعليمية من خلال EGX Educational وذلك على منصات التواصل الاجتماعي، لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاستثمار في البورصات . 




وتستعرض البورصة اليوم من خلال أول 5 فيديوهات، عدة موضوعات رئيسية تساعد في فهم معنى الاستثمار ومزايا وكيفية الاستثمار وخطوات الاستثمار في البورصة علاوة على شرح مبسط لكيفية الادخار والاستثمار التراكمي طويل الاجل من خلال وثائق صناديق المؤشرات المتداولة.


وتنشر البورصة تباعا حلقات وفيديوهات توسع من درجة معرفة الناس بمزيد من المسائل والموضوعات المتعلقة بكيفية الاستثمار في البورصة . 


وتاتي هذه الخطوة استكمالا لجهود ادارة البورصة الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة.
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