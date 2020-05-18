بعد وفاة والدها محروقا.. علاقة جيسي عبدو بلاعب عربي كبير









معروف أن جيسي عبدو، اسم تردد كثيرًا بين الحين والآخر في مصر، لاسيما بعد الصور التي انتشرت لها مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، والتي كانت حديث السوشيال ميديا وقتها.





وكانت هذه هي المرة الأولى التي ظهرت فيها جيسي عبدو، ومحمد صلاح، والتقت به صدفة ووقفت تلتقط مع الصور التذكارية في أحد المولات، وظهرت في إحدى الصور وهي تحتضنه.