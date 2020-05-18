بعد وفاة والدها محروقا.. علاقة جيسي عبدو بلاعب عربي كبير

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين، بعد وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، محروقًا داخل شقته في لبنان، بشكل أثار دهشة وحزن الكثير من النشطاء على السوشيال ميديا.
معروف أن جيسي عبدو، اسم تردد كثيرًا بين الحين والآخر في مصر، لاسيما بعد الصور التي انتشرت لها مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، والتي كانت حديث السوشيال ميديا وقتها.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ظهرت فيها جيسي عبدو، ومحمد صلاح، والتقت به صدفة ووقفت تلتقط مع الصور التذكارية في أحد المولات، وظهرت في إحدى الصور وهي تحتضنه.
يأتي ذلك بعدما شرت الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسى عبدو تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام كلمات مؤثرة بعد وفاة والدها.
وقالت جيسى : "كارثة كسرتلى ظهرى وحرقتلى قلبى وأخدتلى روحى وفرحة حياتى، ليه يا بيى لى ما نطرتنى يومين؟".
وأضافت جيسى قائلة : "اخ بكير يا بيى بكير.. كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدى كمّل حياتى بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت".