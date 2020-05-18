حقيقة اكتشاف سيدنا الخضر للدجال عند دخول المدينة.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن حقيقة اكتشاف سيدنا الخضر للدجال عند دخول المدينة من الأخبار الواردة خارج نطاق الحجية، فيمكن تصدقيها، معقبًا: «هي ليست من الشريعة في شيء».





وأضاف « جمعة » خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الاثنين: « الدجال لما هيطلع هيقول للناس: " أنا ربكم " وفي يده المعجزات، وهيطلع له واحد مؤمن ويقول له: " انت اعور والله كامل؛ فلست بآله"، فيرد عليه: "أتريد أن أظهر لك بينة: أقتلك أمام الناس وأحيك" فأماته وأحياه بالفعل، ولما أحياه أصر على أنه الدجال».









وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه ورد في تفسير هذا الحديث أن المؤمن الذي سيظهر للدجال هو سيدنا الخضر - عليه السلام-، لافتًا: « اسمه لم يظهر صراحة في الحديث الشريف».





ولفت المفتي السابق إلى أن كثيرا من الناس في المشارق والمغارب تحدثوا عن الخضر - عليه السلام- حتي بما لم يرد في السنة، فورد عنه أنه لم يرد الزواج وأنه هو من دفن آدم، لافتًا "هذه أخبار وارد في الكتب ليس وراءها حجة وليس وراء تصديقها أو تكذيبها عقلية الخرافة، ولا مانع من إنكارها؛ فليس وراءها دليل".





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المسيح الدجال يخرج بعد ظهور المهدي، وقبل نزول سيدنا عيسى -عليه السلام،- ويفتن الناس، ثم يبعث الله سيدنا عيسى -عليه السلام-، فينزل على منارة بيضاء شرق دمشق، في وقت صلاة الصبح، فيصلي مع المسلمين خلف المهدي ثم يحارب الدجال ويقتله. وذكر الدكتور على جمعة في تصريح سابق له، أن

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: يقاتل المسلمون اليهود وهم أتباع الدجال يومئذٍ، فيهرب اليهود خلف الأحجار والأشجار، فيخبر عنهم كل شيء إلا نوع من الشجر يسمى الغرقد، وقد دل على تلك الأحداث أحاديث كثيرة، منها ما في حديث أبي أمامة الطويل الذي يصف الدجال: «فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم..

وواصل المفتي السابق: فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال، معه سبعون ألف يهودي، كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب لد الشرقي، فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل ليتوارى به يهودي إلا أنطق ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال : يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله»، [رواه ابن ماجه في سننه].





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