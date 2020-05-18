منى زيدو تكتب: المرأة واللغة

ربما كان تطور وتطوير اللغة من عمل الرجال الذين بيدهم كل شيء الآن من مؤسسات أكاديمية وإنتاجية لمختلف أقسام العلم الاجتماعية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها. سيطرة الرجل على هذه المؤسسات سيؤدي لا بدّ من طبع عقليته أيضًا على معظم المصطلحات التي سيتم اختراعها ووضعها ضمن المجتمع ليتم تداولها من الجميع.





طبعًا، لا يمكن إنكار تطور التكنولوجيا والمعلوماتية التي باتت سريعة جدًا حتى لم يعد لنا اللحاق بها، وهذا ما يؤثر على مدى تقبلنا للكلمات والمصطلحات الجديدة التي تخرج علينا يوميًا تقريبًا.





لكن لا يمكن إنكار دور المرأة في الحفاظ على لغة أي مجتمع من الصهر والفناء والإنكار نتيجة سيطرة لغة عالمية ما، أو نتيجة محاولات بعض الدول الاستعمارية محو مجتمع ما من الحياة وذلك عبر إمحاء لغته. وهنا يكون للمرأة دورها المعين في الحفاظ على لغة هذا المجتمع وإن كان شفهيًا.





منذ بداية التاريخ والمرأة كانت سببًا رئيسيًا في تطور اللغة نتيجة تفاعلها المباشر مع الطبيعية وكذلك مع الإنتاج الذي كان يعتمد بشكل رئيسي عليها، وأيضًا كان لتطور أدوات الإنتاج والإيجادات الجديدة وتدجين الحيوانات وتسييس بعضها والزراعة، كل ذلك يمكن رؤية لون وختم المرأة عليها. وبعد التحولات التي حصلت في المجتمع والانقلاب الذكوري ابتعدت المرأة التي كانت في مصاف الآلهة الأم ووصلت إلى ما عليه الآن في حضيض المجتمع لا حول لها ولا قوة سوى تلبية رغبات الرجل.

وبما أن الانسان كائن اجتماعي بفطرته بمقدورنا القول أن التفاعل المجتمعي كان عاملًا مهمًا في تطور اللغة من الأصوات نحو الرموز ومنها نحو الحروف والكتابة وتطوراتها. أي أنه يمكننا القول أن اللغة هي نتاج عقلي وفكري مجتمعي، باعتبارها أسلوب تفكير ونمط حياة وبناء وتثقيف الشخصية الإنسانية. فاللغة والمجتمع وجهان لوجود واحد ولا يمكن للمجتمع أن يكون متواجدًا دون لغة ولا اللغة يمكن أن تكون متواجدة من دون مجتمع. وللغة ارتباطًا وثيقًا بالهوية المجتمعية والثقافة أيضًا وهذه الروابط عضوية ومتينة ومكملة لبعضها البعض. على أن اعتبار اللغة هي أول ثابت من ثوابت الهوية المجتمعية، فهي العنصر المركزي الذي يجعل من جماعة ما تمتلك خصائص ومميزات تختلف عن باقي الجماعات، هذا لأن اللغة ترتبط بشكل قوي بهوية الانسان وهي الوعاء الحافظ لتاريخه وتراثه وثقافته.

ويمكن اعتبار اللغة على أنها جزء من الثقافة، والثقافة تحدد هوية الشعوب. أي أن اللغة تعني هوية المجتمعات. اللغة هي وسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع وإذا حُرِمت المجتمعات من اللغة فإنها تحرم من وسيلة التواصل والتعبير. فالمجتمعات تتواصل وتتفاهم عبر اللغة، لذلك لا يمكن أن تتواجد الشعوب بدون وجود اللغة. واللغة لا تنحصر في مجال الكلام والتواصل فقط، فحين يتحدث المرء بلغة معينة فإن هذه اللغة تنطوي على ثقافة، تاريخ، وعي وهوية معينة. فالمجتمعات تعبر من خلال اللغة عن ثقافتها وعن تراثها وتاريخها، وفي وقتنا الحاضر إذا أردنا أن نبني مجتمعًا وفق ذهنية معينة فيجب أن تكون هناك لغة تعبر عن ذلك المجتمع وعن تلك الذهنية. ومن هنا تأتي أهمية اللغة في بناء المجتمعات. لا يمكن بناء اللغة والثقافة خلال يوم واحد، بل إن اللغة والثقافة هي نتيجة لتراكم آلاف السنين، فإذا أردنا بناء مجتمع ما فيجب أن نفعل ذلك انطلاقًا من لغته، وإذا لم يتم بناء المجتمعات انطلاقًا من لغتها فإنها ستتطور على بنية خاطئة ولن يكون مجتمعًا ينتمي إلى نفسه.

المجتمعات التي لا تنمو انطلاقًا من لغتها وجذورها ستكون مجتمعات مهمشة ولن تحيا من أجل نفسها، بل ستعيش من أجل الأنظمة الحاكمة وستعيش معزولة عن كينونتها. مثل هذا المجتمع سيكون سببًا للعبودية في جميع مجالات الحياة من السياسة إلى الاقتصاد وإلى الإدارة. إن عزل المجتمعات عن لغته يعني عزلها عن هويتها، فلكل مخلوق حيّ صوته ولغته التي تمثل هويته ويعرف بها، وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان.

ويبقى دور المرأة هو المحدد الرئيس في تطور اللغة والثقافة والمجتمع بشكل مترابط ومنسق. المرأة الواعية لتاريخها ومجتمعها ودورها الأمومي تعكل كل ما بوسعها على الحفاظ على لغتها وتعلمها بنفس الوقت لأبنائها كي تتشكل لهم ثقافتهم المجتمعية الخاصة. وإذا أردنا أن نعلم مدى تطور أي مجتمع يمكننا حينها النظر إلى المرأة ومدى حفاظها على لغة المجتمع الذي تنتمي إليه، سندرك حينها أن هذا المجتمع يعمل على الحفاظ على ثقافته أم أنه يقلد ثقافة أخرى على أساس انها متقدمة على ثقافته هو. حينها نقول أن هذه المرأة قد خرجت واغتربت عن حقيقتها المجتمعية وتعيش العبودية بكل ما للكملة من معنى.

طبعًا، هذا لا يعني ألا نتعلم لغات أخرى بل على العكس تمامًا بمقدور الانسان تعلم ما شاء من اللغات، ولكن ليس على حساب لغته وثقافته وهويته التي تحدد من هو. فاللغة مرتبطة بشكل وثيق جدًا مع الهوية والثقافة والحياة وقوة المعنى والأخلاق، ومن دون اللغة ستغيب عنَّا هذه المصطلحات ونعيش حياة مريضة مليئة بالأخطاء والتشتت معنىً وأخلاقيًا وجماليًا.



