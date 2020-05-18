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توك شو

شاهد.. صراخ نبيلة عبيد الهيستيرى فى مقلب رامز مجنون رسمي.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:21 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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البهى عمرو
دخلت الفنانة نبيلة عبيد فى حالة صراخ شديد على الهواء،  بسبب مقلب رامز مجنون رسمى.


وقالت نبيلة عبيد : "حرام عليك انت أيه.. وظلت تصرخ بشكل هيستيرى".

وقبّل النجم رامز جلال يد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد؛ كما اضطر إلى أن يغير من تفاصيل مقلبه خوفا عليها من خطورة كرسي الاعتراف المتحرك؛  واعترفت نبيلة عبيد، بأنها لم تكن تعرف تفاصيل مشاركتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»؛ أبدت إعجابها بالمقلب والملابس الغريبة التي يرتديها رامز جلال.
 
ووجه رامز حديثه الي نبيلة: «أنا هثبت للكل أن بلبلة مش بتخاف وأن الدهن في العتاقي». 

وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : " بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر عشان أنا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة والسياسي..  هقولك الجنان عندى أساسي". 


وأضاف رامز جلال:" نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء".


وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


ودخلت الفنانة نبيلة عبيد، موقع تنفيذ المقلب وهى سعيدة، ولم تعلم أن هناك مقلبا يتم تدبيره لها.


ووصلت الفنانة نبيلة عبيد، ضحية رامز جلال الليلة، لموقع المقلب، وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : " بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر عشان أنا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة و السياسي..  هقولك الجنان عندى أساسي". 


وأضاف رامز جلال:" نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء".

وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

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