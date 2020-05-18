شاهد.. صراخ نبيلة عبيد الهيستيرى فى مقلب رامز مجنون رسمي.. فيديو

و قبّل النجم رامز جلال يد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد؛ كما اضطر إلى أن يغير من تفاصيل مقلبه خوفا عليها من خطورة كرسي الاعتراف المتحرك؛ واعترفت نبيلة عبيد، بأنها لم تكن تعرف تفاصيل مشاركتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»؛ أبدت إعجابها بالمقلب والملابس الغريبة التي يرتديها رامز جلال.

ووجه رامز حديثه الي نبيلة: «أنا هثبت للكل أن بلبلة مش بتخاف وأن الدهن في العتاقي».





وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : " بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر عشان أنا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة والسياسي.. هقولك الجنان عندى أساسي".









وأضاف رامز جلال:" نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء".









وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.









ودخلت الفنانة نبيلة عبيد، موقع تنفيذ المقلب وهى سعيدة، ولم تعلم أن هناك مقلبا يتم تدبيره لها.







