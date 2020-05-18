عزمي مجاهد: انتقال إبراهيم وحسام حسن لـ الزمالك كان صفقة القرن

كشف عزمي مجاهد ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن كواليس انتقال التوأم إبراهيم وحسام حسن لنادي الزمالك.





وقال عزمي مجاهد، في تصريحات إذاعية ببرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة، "أهم صفقة أبرمها الفريق أثناء تواجدي في مجلس إدارة الزمالك ، كانت صفقة القرن إبراهيم وحسام حسن".





وأضاف "أحمد رمزي نجم الزمالك كان صديقهما وأقنعهما بالانضمام إلى صفوف الفريق، وتوسط الصحفيان جمال العاصي وأسامة خليل في الصفقة، وانتقالهما سبب نقلة كبيرة للنادي".





وأكد عزمي مجاهد، اعتزامه الترشح في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئيس.





يذكر أن عزمي مجاهد كان عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك مع كمال درويش في مطلع الألفية الجديدة.