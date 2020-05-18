الدستورية تنتظر تقرير المفوضين فى دعوى قصر حق الرؤية للآباء والأجداد

قررت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا ، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء لكتابة التقرير بالرأى القانونى.





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كان محمد خالد عبد الحميد أقام دعواه التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية.





وطالبت الدعوى ببطلان عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء وفى المجمل دون العصبات وذوات الأرحام وذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من ذات المادة، ولمخالفتها نص الفقرة الثانية المادة 9 من دستور مصر الحالى.