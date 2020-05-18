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محافظات

عقب موجة الطقس السيئ .. رفع الأعمدة والأشجار والنخيل المتساقط بشوارع إدفو.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:26 م
اثار الطقس السيء
اثار الطقس السيء
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شاذلى عبد الفتاح
تمكن رؤساء الأحياء والقرى بمركز إدفو شمال أسوان بالتعاون مع مسئولى منظومة النظافة اليوم الإثنين من احتواء آثار العاصفة الترابية التي تعرضت لها بعض المناطق بدائرة المركز.


ونجحت جهود الأجهزة التنفيذية برفع الأشجار والنخيل المتساقط فى الطرقات والشوارع وفتح الطرق. 


كما تم رفع الأعمدة وأسلاك الكهرباء التي سقطت نتيجة لشدة الرياح وتم فصل التيار الكهربائي بالمناطق المتضررة حرصًا على حياة المواطنين.  

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ويأتى ذلك في ظل خطوات سريعة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء موجة الطقس السيئ والعاصفة الترابية التي هبت على المدينة وبتوجيهات من محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وأيضًا العميد عبد الرحمن عامر بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أي آثار سلبية ناجمة عن تداعيات الطقس.

    
وبالتوازي مع ذلك تم رفع درجة الإستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والرياح والعاصفة الشديدة التي هبت حيث تم توجيه الأجهزة التنفيذية لمتابعة الآثار السلبية الناجمة عن التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ. 
عقب موجة الطقس السيئ .. رفع الأعمدة والأشجار والنخيل المتساقط بشوارع إدفو.. صور
عقب موجة الطقس السيئ .. رفع الأعمدة والأشجار والنخيل المتساقط بشوارع إدفو.. صور
عقب موجة الطقس السيئ .. رفع الأعمدة والأشجار والنخيل المتساقط بشوارع إدفو.. صور
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