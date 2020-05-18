عقب موجة الطقس السيئ .. رفع الأعمدة والأشجار والنخيل المتساقط بشوارع إدفو.. صور

تمكن رؤساء الأحياء والقرى بمركز إدفو شمال أسوان بالتعاون مع مسئولى منظومة النظافة اليوم الإثنين آثار العاصفة الترابية التي تعرضت لها بعض المناطق بدائرة المركز. من احتواءالتي









ونجحت جهود الأجهزة التنفيذية برفع الأشجار والنخيل المتساقط فى الطرقات والشوارع وفتح الطرق.









كما تم رفع الأعمدة وأسلاك الكهرباء التي سقطت نتيجة لشدة الرياح وتم فصل التيار الكهربائي بالمناطق المتضررة حرصًا على حياة المواطنين.





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ويأتى ذلك في ظل خطوات سريعة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء موجة الطقس السيئ والعاصفة الترابية التي هبت على المدينة وبتوجيهات من محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وأيضًا العميد عبد الرحمن عامر بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أي آثار سلبية ناجمة عن تداعيات الطقس.



