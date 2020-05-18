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اقتصاد

خاص.. مصر تعزز أرصدتها من السلع الرئيسية في مواجهة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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محمد صبيح
عززت مصر أرصدتها من السلع الاستراتيجية ليزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية ليكفي 5 أشهر مقابل 4 في السابق في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية للأسواق.


وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن احتياطيات مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر، مؤكدًا أن هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعبان دورًا رئيسيًا في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية في الأسواق.

وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية وجهت بزيادة احتياطي مصر من السلع الرئيسية لتأمين احتياجات المواطنين في ظل التوترات والتقلبات العالمية بسبب فيروس كورونا؛ بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق في ظل الظروف غير الطبيعية.

وأكد الوزير استمرار عمل مديريات التموين ومفتشي التموين في جميع المحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك لتأمين الأسواق والمتابعة الفورية مع الغرفة المركزية بالوزارة لحالة الأسواق، حيث وجه الوزير بإلغاء إجازات جميع مفتشي التموين خلال أيام العيد.

واستطرد الوزير أنه يجري ضخ السلع الرئيسية باستمرار في الأسواق عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة والثقافات التموينية) بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والسيارات المبردة المتنقلة التي تجوب القرى والمجون في المحافظات.

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