هيئة المرأة العربية تطالب مارك زوكربيرج بوقف تعيين توكل كرمان

دعت هيئة المرأة العربية، شركة فيسبوك إلى إلغاء تعيين توكل كرمان في عضوية مجلس حكماء مراقبة المحتوى بموقع التواصل الاجتماعي الشهير.





وقال محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية، في خطاب رسمي بعثه لرئيس الموقع مارك زوكربيرج، إن اختيار توكل كرمان غير مبرر وغير منصف، لافتا إلى أنها تقدم نموذجا يسيء إلى صورة المرأة العربية ونجاحاتها وإبداعاتها في حقول العلم والعمل والإبداع.





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وأضاف الدليمي أن توكل كرمان تنتمي لحركة سياسية مصنفة إرهابية في عدد كبير من دول العالم، بالإضافة إلى أن آرائها ومواقفها تعمل على نشر الفوضى والخراب وتقويض استقرار وتنمية الدول العربية.





وأكد أن هيئة المرأة العربية تقود منذ أكثر من عام حملة دولية للمطالبة بنزع نوبل للسلام من توكل كرمان، كما عملت على فضح ممارساتها وأفعالها التي لا تتناسب مع هذه الجائزة العالمية.





وأعرب عن استنكاره باسم ملايين النساء العربيات والاتحادات والجمعيات الاعضاء في هيئة المرأة العربية، لاختيار توكل كرمان لهذا المنصب، مطالبا بضرورة سرعة العدول عن قرار تعيينها وتصحيح هذا الخطأ حفاظا على ملايين المستخدمين للفيسبوك.





كانت موجات غضب عربية وعالمية اجتاحت الفيسبوك وارتفع عدد المشاركين فى التصويت بالرفض ضد قرار إدارة فيسبوك باختيارهم الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن المجلس الأعلى للحكماء فيسبوك للإشراف علي المحتوى.



