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فن

حميد الشاعري يستعد لأحدث أغانيه مع مدحت العدل

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:32 م
حميد الشاعري
حميد الشاعري
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سعيد فراج
يستعد الفنان حميد الشاعرى، لتسجيل أحدث أغانيه التي لم يتم الكشف عن اسمها، ويتعاون فيها مع الكاتب مدحت العدل، والملحن عمرو مصطفى، ويقوم «حميد» بالتوزيع الموسيقي لها. 


يأتي ذلك، بعدما اجتمع كل من الفنان حميد الشاعري، ومصطفى قمر في ديو غنائي جديد، يستعدان لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بعد مرور سنوات على التعاون بينهما في أغنية "غزالي".


تواجد كل منهما في الاستوديو لبدء تسجيل الأغنية ووضع اللمسات النهائية عليها وسط فريق العمل.


الديو يجمع كلا من حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهو من كلمات سامح العجمي، ومن ألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.


يذكر أن أغنية "غزالي" حققت نجاحا كبيرا جدا وقت طرحها منذ سنوات، وهي من كلمات سامح العجمى، وشرف سالم، وتوزيع حميد الشاعرى.

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