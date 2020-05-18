أول تعليق من نبيلة عبيد بعد مقلب رامز مجنون رسمى.. شاهد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور من حلقة برنامج " رامز مجنون رسمى " التى كانت ضحيته اليوم.
علقت نبيلة عبيد على الصور قائلة: رامز مجنون رسمى
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ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتى:
" بقا خمسة ف تلاتة بستة برضوا يابلبلة , خفنا عليك كتير, صعب قوي الصراحة بس كنت عسولة وانيقة "
برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.