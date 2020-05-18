د. نانسي ممدوح تكتب: الغربة أمل أم ألم؟

حماس السفر في عشرات السنوات الأخيرة والأفكار الحالمة بمستقبل أفضل يظهر الغربة بأجمل ملامحها في خيالنا. قد تكون صناعة السينما الغربيه وقصص رجال الأعمال والأطباء المشهورين رسخت في أذهان شبابنا ضمان شهادة النجاح.





يبقي الواقع هو الأختبار الأكبر لاجتياز امتحانات الغربة لكي نكتشف قدرتنا على اجتياز عراقيل الحياة الجديدة كان ولابد دائما أن نستمع بإنصاف لتجارب حقيقية.





بمشاهداتي في سنوات الغربة استطعت أن اجمع العديد من المقارنات والفروقات في التجارب بين الأشخاص المختلفين. وأولاها أنني حقا لا أعتقد أن من يلحق بأسرة أو أشقاء في بلد ما موفرين له وظيفة وسكنا بشخص يغترب حقا ولكن أتحدث اليوم عن شخص تجرد من أي جذور و ذهب وحيدا باحثا عن مستقبل أفضل، هنا فقط يمارس معني الغربة الحرفي.





أن تغترب وحدك يتملكك الخوف تارة و الأصرار على عدم الفشل تارة أخرى وعكاز قلبك وفكرك هو رب العرش العظيم ولكي نفهم حقيقة من هم المغتربون لابد أن نعي أنهم انواع، نعم أنواع مختلفة!





هناك من اغترب بحثا عن العلم والمعرفة والعمل في الجامعات المرموقة ولكن هل يبدأ صاحب العلم السلم من أوله لأنه ببساطة حامل شهادة غير معترف بها حتي وإن طال الأمد و صعوبة الإختبارات حتى ينجح وينضم للصفوف الأولى ولنا في هؤلاء أمثال كثر



على الوجه الآخر هناك من لا يستطيع تحمل الأعباء النفسية والمادية نظرا لغلو الإختبارات ويكتفي بما يلقاه من مشاهده أو تدريب ويحمل ما تعلم معه إلى أرض الوطن ليتميز عن صفوف جيله في تخصصه.





المغترب الثاني وهو المغترب المغامر وفي أغلب الأحيان هذا المغامر هو في سن صغيرة لم يستطع حقا معرفة ماذا يريد أو ما يبحث عنه! تجربة هذا المغامر هي سلسلة من المغامرات في كثير من الأعمال التي لا ترتبط ببعض سوى أنها تعطيه أجرا ولكن يظل هذا المغامر مغامرا حتى بالكاد يستطيع شراء منزل ممول على عشرات السنوات ويبقى لأصدقائه الصديق الجدع مستقبل المصريين المغامرين ومرشدهم في الغربة و صاحب أكثر حواديت فكاهية عن فهلوة المصريين في الغربه، ولكن هو يظل بلا هوية و بعمر متأخر على الأرجح يبحث عن زوجة مصرية.





في نهاية عصر مبارك ومع سنوات ثورات الربيع العربي الأولى كثرت وبقوة ظاهرة الغربة الدينية. أصبح فصيل من الشعب يهرب من الدولة الظالمة علي حد تعبيرهم إلى الدول الأجنبيه العلمانية وذلك لعدم تنفيذ الشريعه ببلدنا العربيه المسلمة!



الحقيقه أنني شخصيا أجد صعوبة وبعد سنين من لقاءاتي معهم أن أستوعب وجهة النظر وأنا هنا لا أتحدث اطلاقا عن اللجوء و الفرار من أهوال الحروب ولكن عن قرار ترك مصر تحديدا لعدم تطبيق الشريعه! هنا حقا أشعر بالغيرة الشديدة علي وطني وأن يكون مجالا للنميمة والاستهزاء من أبناء وطنه و في رأيي الشخصي هذا ليس بمغترب عن وطنه هذا مغترب عن ذاته ولا يعيها.



