سوريا أمام اجتماع دولي: أطقم الصحة تواجه كورونا في ظروف استثنائية فرضتها الحرب الإرهابية

أكد وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي أن العاملين في القطاع الصحي في سوريا يستجيبون لجائحة فيروس كورونا بشجاعة في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات والمترافقة مع الإجراءات الاقتصادية التي تقيد قدرة القطاعات الخدمية ولا سيما القطاع الصحي.





جاء ذلك خلال كلمة الوزير السوري - عبر (الفيديو كونفرانس) - خلال مشاركته اليوم الاثنين في أعمال الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، والتي تستمر على مدى يومين.





وقال وزير الصحة السوري - خلال كلمته وفقا لوكالة الأنباء السورية - إن انعقاد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية افتراضيًا في وقت حالت فيه جائحة “كوفيد 19” دون عقدها بشكلها التقليدي تأكيد على ضرورة الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة وهو التضامن والتعاون الجماعي في مواجهة التحديات والترفع عن تسييس عمل المنظمة ولا سيما أن العالم يواجه اليوم جائحة تلقي بتداعيات خطيرة على النظم الصحية والاقتصادية.





يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية وتجتمع مرة كل عام بمشاركة وفود من جميع الدول الأعضاء فيها وعددهم 194 ومنظمات وهيئات دولية وجهات مانحة.