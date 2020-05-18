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أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:58 م
طيران إسرائيلي
طيران إسرائيلي
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عرفة البنداري
أعلنت القيادة العامة للجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، اخترقتا أجواء البلاد بتاريخ 18 / 5 / 2020 الساعة 10.15، من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى فوق البحر مقابل مدينة جبيل.

وأشار الجيش اللبناني، إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادر الأجواء عند الساعة 11.20 من فوق بلدة يارون.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش، ونشرته وكالة الأنباء اللبنانية، أنه في تمام  الساعة 10.40، خرقت طائرتان حربيتان إٍسرئيليتان، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا، كما نفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.25 من فوق بلدة رميش".
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