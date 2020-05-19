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برلمان

برلمانية: يجب توافر مواصفات معينة في الكمامات القماش لفعاليتها ضد كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:02 ص
كمامات قماش
كمامات قماش
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عبد الرحمن سرحان
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب: إنه لا يمكن الحكم على مدى فعالية الكمامات القماش التي أعلنت الحكومة عن تصنيعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نوعية القماش المصنع منه الكمامات هي التي تحدد مدى فعالية تلك الكمامات في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الكمامات القماش المنتشرة حاليًا كلها إنتاج "مصانع بير سلم"، وليس لها أي تأثير فيما يتعلق بتقليل فرص انتشار فيروس كورونا وانتقاله من شخص لآخر.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن الهدف من الكمامات في الأساس هو منع انتقال الرذاذ من فرد لآخر، لأنه على كل حال فإن فيروس كورونا حجمه صغير للغاية ومن الممكن أن ينتقل بسهولة، في حال كانت الكمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة. 

وأضافت إيناس عبد الحليم، أنه يجب تحرِّ الدقة والمواصفات الصحية عند تصنيع الكمامات اللطبية، لأنه ليس كل الكمامات الطبية لها فعالية في وقف انتقال فيروس كورونا.

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