طلاب أولى ثانوي يختتمون الامتحانات الإلكترونية.. غدًا

يختتم طلاب الصف الأول الثانوي غدا الأربعاء 20 مايو 2020 ، الامتحانات الإلكترونية التي سيتم على أساسها تقييمهم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.





حيث يؤدي طلاب أولى ثانوي غدا الأربعاء 20 مايو 2020 امتحان مادة الكيمياء ، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل على منصة الامتحان









وكانت امتحانات الصف الاول الثانوي قد انطلقت رسميا منذ يوم الاربعاء 29 ابريل 2020 .





اقرأ أيضا | تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول







حيث امتحن الطلاب وفقا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المواعيد التالية :

الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية

السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى

الاثنين 4 مايو: الأحياء

الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا

السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين 11 مايو: الرياضيات

الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق

السبت 16 مايو: الفيزياء

الإثنين 18 مايو : التاريخ

الأربعاء 20 مايو: الكيمياء





اقرأ ايضا | لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. شرح كامل لطريقة التعامل مع منصة الامتحان بدون مشاكل



وقد أدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت.





واقتصرت الامتحانات الالكترونية على ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).



