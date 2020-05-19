الشعراوي: الظروف الاقتصادية ليست سببا في عدم السعي للرزق

أكد الإمام الراحل ، محمد متولي الشعراوي ، أن الرزق ينبغي أن يُلازمه عمل، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا».





وأضاف الإمام الشعراوي ، في فيديو له، أن الظروف الاقتصادية لا تهم في البحث عن الرزق، وإنما الفيصل هو الخروج والسعي للرزق بالعمل، ومن ثم يحصل عليه الشخص، بغض النظر عن الظروف والأحوال التي تمر بها البلاد، فهذه ثوابت لا ينبغي إغفالها.





وتابع: إننا كمسلمين مؤمنين بالله تعالى، لا نتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، أو السابقة، ولكننا نتعامل مع ثوابت من رب الخلق.



