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ديني

الشعراوي: الظروف الاقتصادية ليست سببا في عدم السعي للرزق

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:20 ص
إمام الدعاة
إمام الدعاة
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محمد شحتة
أكد الإمام الراحل ، محمد متولي الشعراوي، أن الرزق ينبغي أن يُلازمه عمل، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا».

وأضاف الإمام الشعراوي، في فيديو له، أن الظروف الاقتصادية لا تهم في البحث عن الرزق، وإنما الفيصل هو الخروج والسعي للرزق بالعمل، ومن ثم يحصل عليه الشخص، بغض النظر عن الظروف والأحوال التي تمر بها البلاد، فهذه ثوابت لا ينبغي إغفالها.

وتابع: إننا كمسلمين مؤمنين بالله تعالى، لا نتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، أو السابقة، ولكننا نتعامل مع ثوابت من رب الخلق.

وأشار إلى أن السماء لا تنزل لمستوى الأرض لكن الأرض هي ما ينبغي أن ترقى لمستوى السماء، مستدلًا بقوله تعالى «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ» الآية 151 من سورة الأنعام، فالله تعالى لا ينزل إلينا، وإن المُشرع لا ينزل بمنهج السماء إلى الأرض.
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