أحمد حسن مكي: أحببت جمهور الزمالك.. والظروف لم تساعدني ..فيديو

كشف احمد حسن مكي مهاجم الزمالك السابق وسموحة الحالي، عن تفاصيل الفترة التى قضاها داخل القلعة البيضاء.
وقال "مكي"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم"، إن الظروف داخل نادي الزمالك لم تساعده إطلاقًا على التألق مع الفريق.
وتابع "تعاقدت مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات، وتدربت تحت قيادة فيريرا المدير الفني وقتها، وكان مدربا كبيرا للغاية، وكانت الأمور تسير بشكل جيد معه".
وأوضح أنه كان يشارك مع الفريق تحت قيادة باكيتا، ويسعى دائما لمساعدة الفريق من أجل تحقيق النجاح لكن الظروف لم تساعده.
واختتم احمد حسن مكي، تصريحاته، كنت محبا لـ جمهور الزمالك خلال الفترة التي تواجد بها داخل الفريق.