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منوعات

لن تكون النتيجة جيدة كما توقعنا.. خبراء: فتح المطاعم والحدائق يمثل كارثة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:28 ص
الاوضاع في بريطانيا
الاوضاع في بريطانيا
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مريم صليب
أعلنت معظم الدول الأوروبية عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي بدءا من الأسبوع الماضي، بعد أن أوضحت الحكومة تعليمات الوقاية الصحية للمواطنين تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن التقارير الأولية للأسبوع الأول من إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي والحدائق لا تبشر بنتائج جيدة على الإطلاق في الأيام المقبلة . 

يتوقع الخبراء موجة من فيروس كورونا ستجتاح أوروبا مرة أخرى خلال الأسابيع القادمة بسبب فشل المواطنين في التعامل مع الإجراءات الوقائية و عدم اتباع الإرشادات الصحية. 

التقطت صور للمواطنين أثناء جلوسهم في تجمعات كبيرة في الحدائق يلعبون؛ احتفالا بالانتهاء من المنازل بعد فترة كبيرة من الإغلاق ولكن الكارثة هي عدم اتباع الإجراءات الوقائية ولا ارتداء كمامات ولا قفازات ولا كحول لتعقيم اليدين. 

عبر الخبراء أن تلك الكارثة ستظهر نتائجها فيما بعد فقد تتضاعف اعداد المصابين و الوفيات و لن يجدوا اماكن لعلاجهم أو أموال لشراء أدوية لهم.   
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