نادي مصر يطرح بعض أسهمه في البورصة المصرية





وجاء بيان نادي مصر كالآتي:







نادي مصر يعلن عن قرار الاكتتاب العام والطرح في البورصة المصرية







بعد الانتهاء من المرحلة النهائية للتقييم تقرر البدء فى التجهيز لطرح شريحة من أسهم نادى مصر





وقرر مجلس إدارة نادي مصر الموافقة على الإدراج في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١.









وبهذا القرار يصبح نادي مصر أول نادي فى مصر والشرق الأوسط متخصص في كرة القدم يدرج في بورصة الأوراق المالية.





ويهدف القرار إلى تنمية صناعة كرة القدم المصرية أسوة بالأندية الأوروبية المتخصصة المدرجة في البورصات العالمية.







وكلف المجلس الإدارة المالية والقانونية إعداد ملف الطرح استعدادًا للبدء فى التنسيق مع كافة الجهات المعنية.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من اتحاد الكرة ، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.