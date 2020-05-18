اكتشاف حالات إصابة بـ كورونا بين العاملين بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، وجود حالات إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بين العاملين بالمركز اللوجيستي بالمطار، وتم عزلهم داخل منازلهم واخضاعهم لتحاليل وفحوصات طبية خاصة بالفيروس المستجد.
وقالت المصادر، إنه فور اكتشاف وجود حالات مصابة داخل المركز اللوجيستي بالمطار، على الفور تم تعقيم وتطهير المبنى تعقيما صحيا وآمنا وحصر أسماء الموظفين المخالطين للحاله، وتم أخذ عينات منهم لتحليلها والإطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم.
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وأوضحت المصادر، أنه تمت إعادة فتح المبنى لإستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت، حيث أن هذه الواردات والإحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التى تمس الأمن القومى والوطنى ومصلحة الشعب والوطن فى ظل هذه الظروف العصيبة والغير مسبوقة التي تشهدهاالبلاد، وذلك وسط تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة موظفى الجمارك المتعاملين على حد سواء .