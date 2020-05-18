اكتشاف حالات إصابة بـ كورونا بين العاملين بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي ، وجود حالات إصابة بـ فيروس كورونا المستجد ، بين العاملين بالمركز اللوجيستي بالمطار، وتم عزلهم داخل منازلهم لتحاليل وفحوصات طبية خاصة بالفيروس المستجد. واخضاعهموفحوصات





وقالت المصادر، إنه فور اكتشاف وجود حالات مصابة داخل المركز اللوجيستي بالمطار ، على الفور تم تعقيم وتطهير المبنى تعقيما صحيا وآمنا وحصر أسماء الموظفين المخالطين للحاله، وتم أخذ عينات منهم لتحليلها والإطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم.





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وأوضحت المصادر، أنه تمت إعادة فتح المبنى لإستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت، حيث أن هذه الواردات والإحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التى تمس الأمن القومى والوطنى ومصلحة الشعب والوطن فى ظل هذه الظروف العصيبة والغير مسبوقة التي تشهدهاالبلاد، وذلك وسط تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة موظفى الجمارك المتعاملين على حد سواء .



