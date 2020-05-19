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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم الثلاثاء  19-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه.


وتراوح سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 2 إلى 4.5 جنيه في الكيلو الواحد.

وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفاصوليا 4.5 جنيه والباذنجان البلدي والرومي بـ1.5 و3.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات في الكيلو.

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 3 و5 جنيهات والبسلة بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

 

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وننشر أسعار الفاكهة أيضا حيث سجل كيلو التفاح الإيطالي نحو 17 و23 جنيها للكيلو، أما التفاح مصري بـ 5 و10 جنيهات.

أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو والفروالة والكانتلوب بـ 3 و7 جنيهات للكيلو.
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