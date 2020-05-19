سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة ننشرفي تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه.









سعر الكيلو الواحد من البطاطس وتراوحبين 1.7 و2.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 2 إلى 4.5 جنيه في الكيلو الواحد.





وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفاصوليا 4.5 جنيه والباذنجان البلدي والرومي بـ1.5 و3.5 جنيه للكيلو.





وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات في الكيلو.



