حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون بالإسكندرية والجيزة..شاهد

شنت الإد ارة العامة لمباحث الأموال العامة ، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ومديرية أمن الجيزة لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت الحملة عن القاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بتقليد العملات الوطنية وترويجها على عملائه وبتفتيش مسكنة تم ضبط 100 ألف جنية مقلدة ومواد التقليد والتزييف .

كما تم ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلى بقصد تهريبها خارج البلاد داخل مخزن على الفور تم استهداف المخزن الكائن في منطقة الجيزة و بداخلة 46 ألف عبوة دوائية مختلفة الأنواع.