الموت يفجع الإعلامية فرح علي

نعت الاعلامية فرح علي صديقها أحمد شاهين الذي توفي في حادث سير بمدينة الشيخ زويد بسيناء.





ونشرت فرح علي عبر حسابها بإنستجرام صورة لصديقها وعلقت عليها قائلة "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الى رحمة الله صديق العمر والمدرسة والطفولة اخويا الغالى أحمد شاهين إثر حادث سير بـ الشيخ زويد اليوم".







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وتابعت فرح علي "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك بحق الايام المفترجه...ارجو الدعاء".





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته " و" ربنا يصبرك ويرحمه " و" البقاء لله " و"انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه".