AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الموت يفجع الإعلامية فرح علي

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:22 م
فرح علي
فرح علي
Advertisements
مصطفى كرم

نعت الاعلامية فرح علي صديقها أحمد شاهين الذي توفي في حادث سير بمدينة الشيخ زويد بسيناء.


ونشرت فرح علي عبر حسابها بإنستجرام صورة لصديقها وعلقت عليها قائلة "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الى رحمة الله صديق العمر والمدرسة والطفولة اخويا الغالى أحمد شاهين إثر حادث سير بـ الشيخ زويد اليوم".


اقرأ أيضًا :

شاهد.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية


وتابعت فرح علي "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك ويغفرلك بحق الايام المفترجه...ارجو الدعاء".


وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته " و" ربنا يصبرك ويرحمه " و" البقاء لله " و"انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أيام من خطوبتها.. الموت يفجع الفنانة هند عبد الحليم

تريند الفن .. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بتطبيق يكشف تطورات كورونا.. والموت يفجع هند عبد الحليم

الموت يفجع الإعلامي مهيب عبدالهادي

هتوحشني يا صديقي.. يسرا تنعى منصور الجمال زوج ليلى علوى السابق

سارة درزاوى تنعى والد الفنان على ربيع

شريف عزوز يكتب: ذكرى وفاة والدي «في حاجة ناقصة معاك»

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. هشام يكن يعلن ترشحه لرئاسة النادى بشرط .. وكمال درويش يكشف سبب تحويل لقب نادي القرن

نهاية كورونا تقترب | كل ما تريد معرفته عن لقاح مرنا الأمريكي .. فاعليته وموعد طرحه

أحمد موسي يطالب المصريين بالدعاء لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في تركيا لـ 150 ألف حالة

ترامب: نحن بصدد إعلان مفاجآت ضخمة بشأن علاج فيروس كورونا

هل يجوز فتح المقبرة لتوجيه الميت إلى القبلة .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى ميلاد مجدد الموسيقى .. أسرار زواج عبده الحامولى من ألمظ و4 غيرها

بعد تخفيضها 10 آلاف جنيه .. أسعار هيونداي Hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور