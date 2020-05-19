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تعليم

أستاذ جامعي يضع حلا لمشكلة التدريبات العملية لكليات الطب خلال التعلم عن بعد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:03 ص
كلية طب القصر العيني
كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة
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عبد الله علي

قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق: إن التعليم عن بعد هو المستقبل في جميع الأحوال؛ مشيرا إلى أن بالنسبة للكليات النظرية والعملية.


وأَضاف سمير، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشكلة التي تواجه الكليات العملية، تكمن في التدريبات، ويمكن حلها، عن طريق امتداد ساعات التدريب حتى العاشرة مساء، على مدار أيام الأسبوع السبعة، مع مراعاة المسافات بين الطلاب، وتقسيم عددهم على مدار اليوم.

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وأشار أستاذ جراحة القلب وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق، إلى أن فيروس كورونا مثل ما به سليبات؛ فله إيجابيات، من ضمنها النظر لمشاكل الأطباء والخريجين والعمل على حلها، مع أخذ الأعداد الاستيعابية من الملتحقين بالكليات بالشكل المطلوب.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، وشدد على دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة الخاصة بالتباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.
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