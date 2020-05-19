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ديني

الإفتاء توجه نصيحة لمن يقف إماما بالناس في الصلاة.. تعرف عليها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:01 ص
الإفتاء توجه نصيحة
الإفتاء توجه نصيحة لمن يقف إماما بالناس في الصلاة
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محمد شحتة
نصح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، من يقف إماما بالناس في الصلاة، بأن يتمهل قليلا بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حتى يتمكن المأمومين من خلفه أن يقرأوا سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة.

وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن بعض العلماء قالوا بوجوب قراءة الفاتحة مع الإمام وهم الشافعية لقول النبي "لا صلاة بغير فاتحة الكتاب"، ومذهب أخر يرى أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم.

وأشار إلى أن المأمومين ليس لهم قراءة سورة بعد الفاتحة من الإمام لقوله تعالى "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا".

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام شرط لصحة الصلاة؟
قال عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب قراءة المأموم الفاتحة حتى وإن بدأ الإمام في القراءة.. ومنهم من قال بعدم الوجوب وقراءة الإمام تكفي أو تجزئ عن قراءة المأموم، والقول الثالث بأن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية وعليه أن يستمع للإمام.

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