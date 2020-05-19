الإفتاء توجه نصيحة لمن يقف إماما بالناس في الصلاة.. تعرف عليها

نصح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، من يقف إماما بالناس في الصلاة، بأن يتمهل قليلا بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حتى يتمكن المأمومين من خلفه أن يقرأوا سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة.
وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن بعض العلماء قالوا بوجوب قراءة الفاتحة مع الإمام وهم الشافعية لقول النبي "لا صلاة بغير فاتحة الكتاب"، ومذهب أخر يرى أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم.
وأشار إلى أن المأمومين ليس لهم قراءة سورة بعد الفاتحة من الإمام لقوله تعالى "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا".
هل قراءة الفاتحة خلف الإمام شرط لصحة الصلاة؟