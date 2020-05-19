الإفتاء توجه نصيحة لمن يقف إماما بالناس في الصلاة.. تعرف عليها

وأشار إلى أن المأمومين ليس لهم قراءة سورة بعد الفاتحة من الإمام لقوله تعالى "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا".

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام شرط لصحة الصلاة؟

قال عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب قراءة المأموم الفاتحة حتى وإن بدأ الإمام في القراءة.. ومنهم من قال بعدم الوجوب وقراءة الإمام تكفي أو تجزئ عن قراءة المأموم، والقول الثالث بأن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية وعليه أن يستمع للإمام.



