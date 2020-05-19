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رياضة

حسين السيد: الأهلي دائما يتم مجاملته من الحكام ..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:55 ص
حسين السيد
حسين السيد
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حسن العمدة
أكد حسين السيد٬ نجم الزمالك السابق٬ أن الفريق الأبيض يعاني دائما من الظلم التحكيمي في المباريات علي مدار تاريخه .
 

وقال السيد فى حديثه خلال برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "الاهلي دائما يتم مجاملته من الحكام ، مؤكدًا علي وجود وقائع كثيرة تؤكد مجاملة التحكيم للفريق الاحمر".




وأشار إلى أن الاهلي أيضا كان يتم مجاملته عن طريق تأجيل بعض المباريات٬ مشددا على أن هناك بعض الحكام كانوا يقومون بتكتيف لاعبي الزمالك خلال المباريات.


وانضم حسين السيد لنادي الزمالك بعد انضمامه لمنتخب مصر في عام 1986 بعدما تألق في صفوف إسكو.


وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق النشاط الكروي لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية.

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