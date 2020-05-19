كيس عنب.. خطأ فادح آخر في مسلسل البرنس









وسخر الجمهور من محمد رمضان لأنه كان يرتدي ملابس شتوية وفي يده "شنطة" بها عنب، مع العلم ان العنب يطرح في الصيف وليس الشتاء.





وكان التعليق الشائع علي الصورة: المسلسل المفروض أحداثه في الشتا وطقم العمل كله لابس شتوي ومع ذلك راضوان كان داخل بعنب اللي مبيطلعش غير في الصيف.



