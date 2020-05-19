كيس عنب.. خطأ فادح آخر في مسلسل البرنس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنان محمد رمضان من مسلسل البرنس، الذي يعرض الآن ضمن السباق "الرمضاني".
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وسخر الجمهور من محمد رمضان لأنه كان يرتدي ملابس شتوية وفي يده "شنطة" بها عنب، مع العلم ان العنب يطرح في الصيف وليس الشتاء.
وكان التعليق الشائع علي الصورة: المسلسل المفروض أحداثه في الشتا وطقم العمل كله لابس شتوي ومع ذلك راضوان كان داخل بعنب اللي مبيطلعش غير في الصيف.
"مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.