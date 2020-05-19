اليوم.. شكاوى الأعلى للإعلام يحقق مع الممثل القانوني لجريدة النبأ لنشرها أخبارًا كاذبة حول كورونا

تحقق لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مع الممثل القانونى لجريدة النبأ؛ لنشرها اخبار كاذبة عن فيروس كورونا .





وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانونى لجريدة النبأ لنشره أخبارا كاذبة عن فيروس كورونا .





وقال الكاتب الصحفى جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر استدعاء الممثل القانوني لجريدة النبأ لجلسة تحقيق، اليوم الثلاثاء، لنشر عدد من الأخبار الكاذبة حول كورونا.





وكان المجلس قد أمر بفتح تحقيق حول أخبار كاذبة، وبشكل متكرر في أعداد الجريدة، وموقعها، بالمخالفة لقرار المجلس حول المعالجة الإعلامية للوباء القاتل.



