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إنشاء 4 حارات جديدة في كل اتجاه بطريق السويس.. أحمد موسى: العاملون في الشركة الوطنية للطرق مدنيون

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:14 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إنه توجه بكاميرا؛ لتصوير كارتة طريق السويس؛ من أجل طريقة التعامل مع السيارات ومتابعة السيولة المرورية  والتأمين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "كل العاملين بالشركة الوطنية للطرق مدنيين".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "هناك تيسير هائل على المواطنين من أجل   إصدار الاشتراكات الشهرية  على طريق السويس".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  هناك سيولة مرورية على طريق السويس صباح اليوم ولا يوجد تكدسات على الإطلاق وهناك مرونة في التعامل  بين موظفي الشركة الوطنية للطرق والمواطنين".

ولفت أحمد موسى إلى أن :"  الشركة الوطنية للطرق توفر العديد من فرص العمل للناس والعاملين على كارتة السويس يرتدون ملابس موحدة ويتعاملون بطريقة منضبطة "، مضيفا أنه يتم إنشاء 4 حارات جدد على طريق السويس في كل اتجاه".

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