إنشاء 4 حارات جديدة في كل اتجاه بطريق السويس.. أحمد موسى: العاملون في الشركة الوطنية للطرق مدنيون

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه توجه بكاميرا؛ لتصوير كارتة طريق السويس؛ من أجل طريقة التعامل مع السيارات ومتابعة السيولة المرورية والتأمين.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " كل العاملين بالشركة الوطنية للطرق مدنيين".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "هناك تيسير هائل على المواطنين من أجل إصدار الاشتراكات الشهرية على طريق السويس".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك سيولة مرورية على طريق السويس صباح اليوم ولا يوجد تكدسات على الإطلاق وهناك مرونة في التعامل بين موظفي الشركة الوطنية للطرق والمواطنين".





ولفت أحمد موسى إلى أن :" الشركة الوطنية للطرق توفر العديد من فرص العمل للناس والعاملين على كارتة السويس يرتدون ملابس موحدة ويتعاملون بطريقة منضبطة "، مضيفا أنه يتم إنشاء 4 حارات جدد على طريق السويس في كل اتجاه".



