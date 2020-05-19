الاختيار يحيي ذكرى الشهيد خالد دبابة.. وأسرته تروى اللحظات الأخيرة من حياته وطفله الذي لم يره.. صور

أعاد مسلسل الاختيار الذي يحيي بطولات رجال القوات المسلحة والشهيد أحمد منسي أسطورة الصاعقة، ظهور شخصية النقيب خالد محمد مغربي الشهير بـ"خالد دبابة" ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية والذي يجسد دوره في المسلسل الفنان محمد حمدي، وظهر في نهاية الحلقة وهو يلتحق بكتيبة الشهيد أحمد منسي.









وعبَّر الحاج محمد مغربي، والد الشهيد، عن سعادته وامتنانه وشكره لأبطال العمل الفني لمسلسل الاختيار وصناعه الذين خلدوا بطولة نجله الشهيد، معربا عن انبهاره بحجم المجهود المبذول بالمسلسل موجها شكرا خاصا للفنان محمد حمدي الذي جسد شخصية نجله.





وقال إن الفنان به تشابه كبير مع نجله الشهيد وشعر كأنه يراه مشيرا إلى أن نجله ظهر في نهاية الحلقة وهو منتظر بشغف جدا استكمال بقية حلقات المسلسل ليرى الجميع تضحيات ابطال القوات المسلحة.





وأضاف والد الشهيد أن نجله استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني والبطولي في القضاء على البؤر الإرهابية ومطاردته للجماعات التكفيرية وهو في طريقه لنجدة زملائه بكمين البرث برفح بشمال سيناء ليستشهد جنبا إلى جنب مع قائده وصديقه أحمد المنسي.





وأضاف أن مسلسل الاختيار جاء ليعيد للأذهان ذكرى أبطال لا يمكن نسيانهم ضحوا بكل غالى ونفيس من أجل تراب الوطن مشيرا إلى أن نجله الشهيد كان من أبطال معركة البرث بين الإرهابيين والكتيبة 103 بقيادة الشهيد أحمد منسي في 2017 حيث أنهى الشهيد خالد صلاة الفجر داخل كتيبته وجهز معداته وأشياءه لترك كتيبته بناء على نشرة بانتقاله إلى قوات الصاعقة بالإسكندرية.





واكد والد الشهيد أنه في هذه اللحظة جاءه اتصال من أحد الضباط بكمين مربع البرث برفح يفيد بتعرضهم لهجوم إرهابي ليهتف خالد مع جنوده حي على الشهادة وفى دقائق معدودة شكل قوة الدعم مدرعتين ودبابة وعربة تشويش وخرجوا لنجدة زملائهم.





وتابع والد الشهيد وقبل الوصول إلى موقع الاشتباكات بمسافة ٧٠٠ متر لمح الشهيد عربة بداخل إحدى العشش على جانب الطريق فبدأ التعامل معها فانفجرت حيث كانت معدة بمتفجرات لتعطيل وصول الدعم وعلى بعد ٤٠٠ متر أطلق القناصة وابلا من النيران وقذائف آر بي جي على المدرعة وتعامل الشهيد معهم من داخل المدرعة وقتل العديد منهم إلا أن الجبناء الذين يخافون المواجهة دفعوا بسيارة دفع رباعي يقودها انتحاري بها متفجرات من جانب الطريق لتصطدم بالمدرعة وتنفجر ويستشهد على إثرها.





أن التكفيريين هم من أطلقوا عليه لقب دبابة لأنه حقق انتصارات عديدة عليهم وهاجمهم فى بؤرهم وقتل العديد منهم. فيما قالت رضوى مجدي أرملة الشهيد إن الشهيد كان زوجا بمعنى الكلمة وعطوفا على الجيران وكأنه ملاك يسير على الأرض: "استشهد بعد زواجنا وأنا حامل فى شهرى الخامس ورزقنى الله بطفل سميته خالد على اسم زوجى الشهيد لأنه لم يره" مضيفة



