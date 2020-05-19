التنمية المحلية: الكمامات أصبحت إلزامية على العاملين بالوزارة.. والاجتماعات تقام بالفيديو كونفرانس..فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن تطبيق الكمامات أصبح إلزاميا على كل المواطنين المتعاملين مع الوزارة، مشيرا إلى أنه أصبحت هناك ضرورة لـ ارتداء الكمامات .





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" أنه أصبح أيضا إلزاميا ارتداء العاملين بالوزارة للكمامات ، مشيرا إلى أن أغلب الاجتماعات تقام بالفيديو كونفرانس.





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وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن الجميع سيرتدون الكمامات في التعامل وفقا لإجراءات الدولة والخطة الاحترازية في التعامل.





وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن هناك تطهيرا وتعقيما على مستوى دواوين المحافظات، ومتابعة التكليفات من المحافظين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.



