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فن

أخبار الفن.. وفاة زوج صفاء أبو السعود.. خطأ فادح في مسلسل البرنس.. حقيقة إصابة نبيلة عبيد في "رامز مجنون رسمي"

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:43 ص
أخبار الفن.
أخبار الفن.
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

نشرت العديد من المواقع اللبنانية والنشطاء في لبنان، عدة صور للحريق الذي التهم منزل والد الفنانة جيسي عبدو، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأحد 17 مايو، متأثرة بالحريق الذي نشب بسبب انفجار أنبوب بوتوجاز. 

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد الحلقة 24 لـ مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان، والتي شهدت مقتل كتكت (الفنان دياب) الذي حاول قتل رضوان البرنس دون جدوى. 

تحدثت الفنانة نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية متلفزة لها قبل عرض حلقتها اليوم ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، والتي أثارت حالة من الجدل عن إمكانية عدم عرضها. 

حالة كبيرة من الجدل سادت السوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة 25 من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، التي شهدت الظهور الأول لشخصية الشهيد خالد مغربي دبابة، ضمن أحداث المسلسل. 

تُوفي منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود. 

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