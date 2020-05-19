أخبار الفن.. وفاة زوج صفاء أبو السعود.. خطأ فادح في مسلسل البرنس.. حقيقة إصابة نبيلة عبيد في "رامز مجنون رسمي"

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





نشرت العديد من المواقع اللبنانية والنشطاء في لبنان، عدة صور للحريق الذي التهم منزل والد الفنانة جيسي عبدو، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأحد 17 مايو، متأثرة بالحريق الذي نشب بسبب انفجار أنبوب بوتوجاز.

