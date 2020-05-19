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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة ..شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:46 ص
جانب من التفقد
جانب من التفقد
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أحمد على

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء أمس أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين جولة ميدانية مترجلا على قدميه لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها والتي تقع ضمن خطة التطوير بنطاق حي أول المحلة  .

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رافق   محافظ الغربية خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبري ، المحاسب عبد العزيز عجاج رئيس حي اول المحلة ، المحاسب  مصطفي الليثي نائب رئيس حي اول والمحاسبة لمياء خليفه نائب رئيس حي ثان المحله ، القبطان شريف العربي عضو الامانه المركزيه بحزب مستقبل وطن لجنة تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره و القائم باعمال التطوير بمنطقه ابو شاهين .

وأكد محافظ الغربيه ، علي سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع .

كما وجه المحافظ بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير مع التاكيد برفع أى إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير .

وأشار اللواء حاتم زين العابدين  الى أن  الاعمال الجاريه الخاصة بأعمال التطوير بمنطقة أبو شاهين ، تقوم على نطاقين النطاق الاول يتضمن منطقة السوق والفرن و العمارات المجاورة لهم حيث تم تغيير خطوط الصرف المنزلية والأرضية وخطوط مياه الشرب ودهان العمارات بألوان ثابتة ذات هوية بصرية والنطاق الثاني بجوار مدرسة المحلة الثانويه بنين و مدرسة عبد المجيد كريم الابتدائية حيث تم تغيير خط الصرف الرئيسي بها.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة ..شاهد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة ..شاهد
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