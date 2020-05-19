محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة ..شاهد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء أمس أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين جولة ميدانية مترجلا على قدميه لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها والتي تقع ضمن خطة التطوير بنطاق حي أول المحلة .

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رافق محافظ الغربية خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبري ، المحاسب عبد العزيز عجاج رئيس حي اول المحلة ، المحاسب مصطفي الليثي نائب رئيس حي اول والمحاسبة لمياء خليفه نائب رئيس حي ثان المحله ، القبطان شريف العربي عضو الامانه المركزيه بحزب مستقبل وطن لجنة تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره و القائم باعمال التطوير بمنطقه ابو شاهين .

وأكد محافظ الغربيه ، علي سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع .

كما وجه المحافظ بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير مع التاكيد برفع أى إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير .

وأشار اللواء حاتم زين العابدين الى أن الاعمال الجاريه الخاصة بأعمال التطوير بمنطقة أبو شاهين ، تقوم على نطاقين النطاق الاول يتضمن منطقة السوق والفرن و العمارات المجاورة لهم حيث تم تغيير خطوط الصرف المنزلية والأرضية وخطوط مياه الشرب ودهان العمارات بألوان ثابتة ذات هوية بصرية والنطاق الثاني بجوار مدرسة المحلة الثانويه بنين و مدرسة عبد المجيد كريم الابتدائية حيث تم تغيير خط الصرف الرئيسي بها.