حدث في 26 رمضان.. مقتل النفس الزكية.. انتصار صلاح الدين في موقعة حطين.. وفاة ابن خلدون

حدث في 26 رمضان أحداث ووقائع كان لها كبير الأثر فى التاريخ عامة وفي التاريخ الإسلامي خاصة، أبرزها إحدى عشر موقف، منها عودة النبي من غزوة تبوك 9 ه، فتح المسلمين لفرنسا 114 ه، ومقتل النفس الزكية 114ه، وانتصار صلاح الدين في معركة حطين 584 ه، ويبرز لكم « صدى البلد» باقي الأحداث في التقرير التالي.













عودة النبي من غزوة تبوك:

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 9هـ عاد النبى -صلى الله عليه وسلم- بالجيش الإسلامى من غزوة تبوك، قافلًا نحو المدينة.





محاولات المسلمين لفتح فرنسا:

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 114هـ، حاول بعض قواد الجيش الإسلامى التوغل إلى فرنسا، فكانت أولى المحاولات، محاولة السمح ابن مالك الخولانى الذى اندفع عام 100 هـ.





مقتل المُلقّب بـ«النفس الزكية»:

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك المصادف لعام145 هـ للعام الميلادى 762، كان مقتل مُحَمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب المُلقّب بالنفس الزكيّة.





انتصار صلاح الدين في موقعة حطين:



فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 584هـ للعام الميلادى 1188، كانت موقعة حطين الشهيرة بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى، والتى أنهت الوجود الصليبى فى المشرق.





مولد إمام الفقه والحديث والتاريخ في القرنين 8 و9 الهجريين:

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 762هـ مولد أبى الثناء محمود بن أحمد بن موسى، المعروف ببدر الدين العيني، أحد أئمة الفقه والحديث والتاريخ فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين.





وفاة بن خلدون:

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 808هـ وفاة العالم الموسوعى ورائد علم الاجتماع "عبد الرحمن بن خلدون" الذى تعد بحوثه ودراساته سبقًا فى كثير من العلوم والفنون كالتاريخ والسيرة الذاتية والدراسات التربوية وغيرها.









نشوب ثورة الزنج:

نشبت ثورة الزنج فى 26 رمضان 255هـ الموافق 869م ، بمدينة البصرة بقيادة علي بن محمد بن عيسى البرقعي وبمعاونة القرامطة، وهي القبائل الزنجية التى تقطن ساحل أفريقيا الشرقي.





أورونوس يتولى حكم الإسكندرية:

أصدر السلطان العثماني سليم الأول، فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 923هـ، قرارًا بتولي اسكندر أورونوس حكم الإسكندرية.





الخليفة الفاطمي يكتب ولاية العهد لابنه:

كتب الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله، في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من رمضان عام 528 هـ، ولاية العهد لابنه حسن وسماه ولي عهد المؤمنين، وكتب له سجلا قرئ على المنابر، بعد أن ضاق بتحكم الوزراء ونفوذهم.





إقامة أول صلاة جمعة في بلجراد:

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 927هـ للعام الميلاد 1521 استسلمت مدينة بلجراد بعد حصار الجيش العثمانى بقيادة الوزير بير مُحَمّد باشا، وبعد مؤازرة من السلطان العثمانى سليمان القانوني، وأقيمت فيها أول صلاة جمعة.





توقيع معاهدة إستانبول: