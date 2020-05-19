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رياضة

التايكوندو يصرف إعانة للمدربين الأكثر ضررًا من توقف النشاط الرياضي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
 قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو مساء اليوم في جلسته الطارئة الموافقة علي صرف إعانة استثنائية في اسرع وقت وقبل إجازة العيد لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل في الفترة الأخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد.
جاء ذلك بناء علي موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي المبادرة التي تقدم بها الكابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة الرياضية حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب. 

  كما قرر المجلس أيضا نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الجميع إعفاء كافة المدربين والحكام من سداد رسوم اشتراكاتهم بالاتحاد لموسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١  

 وتقدم  رئيس المجلس والأعضاء بجزيل الشكر للدكتور اشرف صبحي علي مساندته لمدربي التايكوندو و مواقفه الطيبة كما تقدموا بالشكر لكل من البنك الأهلي الراعي الرسمي للاتحاد و شركة روابط الرياضية علي مساندتهم الدائمة البناءة لاتحاد التايكوندو.
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