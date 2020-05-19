التايكوندو يصرف إعانة للمدربين الأكثر ضررًا من توقف النشاط الرياضي

قرر م جلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو مساء اليوم في جلسته الطارئة الموافقة علي صرف إعانة استثنائية في اسرع وقت وقبل إجازة العيد لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل في الفترة الأخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد.

جاء ذلك بناء علي موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي المبادرة التي تقدم بها الكابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة الرياضية حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب.