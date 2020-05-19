مراسل صدى البلد ببروكسل: الالتزام بالمسافات الآمنة أبرز الإجراءات المتبعة في بلجيكا لمواجهة كورونا.. فيديو

أكد مجدي يوسف، مراسل "صدى البلد" في بروكسل، أنه حال حدوث تجمع لأكثر من ١٠ أشخاص عليهم أن يلتزموا منازلهم بالكامل، لافتا إلى أن الالتزام بالتباعد لمسافة متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر يأتي ضمن الاجراءات الإحترازية لمواحهة كورونا





وقال يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، إن الشعب البلجيكي واع وملتزم رغم كل الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها الحكومة البلجيكية.





اقرأ أيضا

وأضاف مراسل "صدى البلد" من بروكسل أن المسافة بين الأفراد داخل الأتوبيس تكون مترا ونصف المتر بحد أقصى ٨ أفراد دون زيادة.





وأشار إلى أن المواطنين ببروكسل يلتزمون البيوت ولا يخرجون إلا للضرورة، مما ينعكس على خلاء بعض المواصلات العامة.



