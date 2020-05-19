أول رد من محمود أبو رجيلة على شائعة وفاته

قام الكابتن محمود أبو رجيلة أسطورة القلعة البيضاء الأسبق, بالرد على شائعة وفاتة من خلالة مكالمة هاتفية من خلال أحد البرامج على قناة الزمالك.
قام الكابتن أبو رجيلة بالمزح مع المذيع قائلا : ينفع يا ك. طارق متحضرش العزاء.
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وأضاف من خلال المكالمة لابد من التحقيق من المعلومة قبل نشرها لأن هذه الشائعات تزعج الجميع وهذا ماحدث فى بيتى , انزعج الجميع واستقبل أهل بيتى الخبر بالبكاء .
أنهى حدية قائلا: هذه الشائعة بينت مدى حب الناس لى الحمدلله وذا اسعدنى كثيرا .
وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق النشاط الكروي لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .