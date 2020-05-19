أول رد من محمود أبو رجيلة على شائعة وفاته

قام الكابتن أبو رجيلة بالمزح مع المذيع قائلا : ينفع يا ك. طارق متحضرش العزاء.

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وأضاف من خلال المكالمة لابد من التحقيق من المعلومة قبل نشرها لأن هذه الشائعات تزعج الجميع وهذا ماحدث فى بيتى , انزعج الجميع واستقبل أهل بيتى الخبر بالبكاء .