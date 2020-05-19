في ذكرى ميلاده الـ 93.. يوسف إدريس طبيبب نفسي خطفه الأدب.. ولقب بـ تشيخوف العرب

29 عامًا مرت على رحيل الكاتب الكبير يوسف إدريس ، الذي تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاده الـ 93، ورغم ذلك ما زالت أعماله وكتاباته الأدبية تحتل مكانة كبيرة في المكتبة العربية، بل والأجنبية أيضًا نظرًا لترجمة بعض مؤلفاته إلى العديد من اللغات المختلفة، ولقب بـ"تشيخوف العرب".





يوسف إدريس المولود في قرية البيروم التابعة لمركز فاقوس 19 مايو 1927 الطبيب، هوى العلوم والكمياء منذ الصغر، فأراد أن يصبح طبيبًا، وعمل على ذلك منذ دارسته الأولى في مراحلها المختلفة حتى تمكن من دخول كلية الطب، وحصل على البكالوريوس عام 1947، وفي 1951 تخصص في الطب النفسي، وعمل طبيبًا في مستشفى قصر العيني.





بدأ يوسف إدريس الكاتبة الأدبية منذ أن كان طالبًا في الجامعة، فبعد اعتقاله مع بعض زملائه بسبب مشاركاتهم في مظاهرات ضد الملك فاروق، والاستعمار الإنجليزي، تم إبعاده عن الدراسة، وفي تلك الفترة حاول كتابة قصته القصيرة الأولى التي لاقت شهرة كبيرة، والتي حملت عنوان "أرخص ليالي"، وتجلت موهبته في مجموعته القصصية الثانية "جمهورية فرحات" عام 1956، الأمر الذي دعا عميد الأدب العربي طه حسين لأن يقول: "أجد فيه من المتعة والقوة ودقة الحس ورقة الذوق وصدق الملاحظة وبراعة الأداء مثل ما وجدت في كتابه الأول (أرخص ليالي) على تعمق للحياة وفقه لدقائقها وتسجيل صارم لما يحدث فيها".





لم يكتف يوسف إدريس بإيقاف حياته عند الطب، فنظرًا لثقافته الغزيرة بدأ في العمل الصحفي بجريدة الجمهورية، واطلع على الأدب العالمي وبالتحديد الروسي، وانطلق في الكتابة الأدبية والمسرحية وخلق لنفسه مكانة بين الكتاب المصريين والعرب، ونشر عددًا من قصصه القصيرة في جريدة المصري، ومجلة روز اليوسف، ولم يتوقف إبداع الرجل عند حدود القصة القصيرة والتي صار علما عليها، حتى أنها تكاد تعرف به وترتبط باسمه، لتمتد ثورته الإبداعية لعالمي الرواية والمسرح.





وحصل الراحل على وسام الجمهورية عام 1963، واعتُرف به ككاتب من أهم كتّاب عصره، إلاّ أنّ النجاح والتقدير أو الاعتراف لم يخلّصه من انشغاله بالقضايا السياسية، فظل مثابرًا على التعبير عن أرائه المعارضة للنظام، وظلت قصصه القصيرة ومسرحياته غير السياسية تنشر في القاهرة وبيروت، وعام 1972، اختفى من الساحة العامة على إثر بعض التعليقات العلنية ضد الوضع السياسي في عصر السادات، ولم يعد للظهور إلا بعد حرب أكتوبر 1973 عندما أصبح من كبار كتّاب جريدة الأهرام.





واختار يوسف إدريس مواضيع مسحوبة من حياة الإنسان العربي المهمّش، في أعماله، وخلق أقصوصة عربيّة، بلغة عربيّة مصرية قريبة من لغة الإنسان العادي وبذلك نقلها من برجها العاجي إلى لغة التخاطب اليومي.



