والدة الشهيد باسم فاروق: كان يشرب ماء زمزم ويدعو بنيل الشهادة.. فيديو

كشفت والدة الشهيد النقيب باسم فاروق، تفاصيل استشهاد نجلها؛ بعدما طلب الانتقال إلى سيناء.





وقال خلال حديثه لمراسل برنامج "على مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"باسم طلب الانتقال إلى سيناء واستشهد وهو صائم يوم 7 شوال قبل زفافه بـ 40 يوما".





وتابعت :"باسم تخرج من كلية الشرطة عام 2010 واستشهد عام 2013، حيث تلقى رصاصة في قلبه".





وأشارت إلى أن نجلها البطل كان يشرب ماء زمزم ويصلي ويدعو أن يموت شهيدا، مضيفة: "بقول له أنت عاهدت ربنا ووفيت.. وإن شاء الله أنت في مكان أحسن".





واختتمت:"باسم كان ابني وصديقي ولكن الحمدلله على كل حال وأكيد هو في مكان أفضل الآن".