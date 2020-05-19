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مرأة

خلطة تنظيف النجف سريعا قبل العيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:56 ص
تنظيف النجف
تنظيف النجف
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أسماء عبد الحفيظ
لم يتبق على عيد الفطر سوى أيام قليلة ، وتحتاج ربة المنزل تنظيف المنزل سريعا ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اتباع هذه الحيلة لتنظيف النجف، وتلميعه، بمكونات من مطبخك ، بعيدا عن كل ما يحتوي على كيماويات تسبب أضرارا وتلفًا لـ أجهزة المنزل ، وفقا لما نشره موقع "هيلث".

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تنظيف وتعقيم النجف بأنواعه

-الخل المخفف والماء

ضعي في بخاخة نصف كوب من الخل المخفف ورشيه على دلايات النجف ثم افركيها بقطعة قماش مبللة بماء واتركيها لتجف

-الماء والملح

بقطعة قماش ناعمة مغموسة في خليط من الملح والماء قومي بتلميع الدلايات في النجف ثم امسحيها بفوطة ناعمة نظيفة

-الليمون والخل

ضعي في بخاخة كوب من خليط الخل الليمون ورشيه على دلايات النجف ثم افركيها بقطعة قماش جافة.
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