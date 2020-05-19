خلطة تنظيف النجف سريعا قبل العيد

لم يتبق على عيد الفطر سوى أيام قليلة ، وتحتاج ربة المنزل تنظيف المنزل سريعا ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اتباع هذه الحيلة لتنظيف النجف، وتلميعه، بمكونات من مطبخك ، بعيدا عن كل ما يحتوي على كيماويات تسبب أضرارا وتلفًا لـ أجهزة المنزل ، وفقا لما نشره موقع "هيلث".





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تنظيف وتعقيم النجف بأنواعه





-الخل المخفف والماء





ضعي في بخاخة نصف كوب من الخل المخفف ورشيه على دلايات النجف ثم افركيها بقطعة قماش مبللة بماء واتركيها لتجف





-الماء والملح





بقطعة قماش ناعمة مغموسة في خليط من الملح والماء قومي بتلميع الدلايات في النجف ثم امسحيها بفوطة ناعمة نظيفة





-الليمون والخل



