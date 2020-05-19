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أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:59 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، الثلاثاء 19 - 5 -2020، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


وجاءت كالتالى:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة


ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة


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- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة


ثالثًا: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة


رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة


واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.


وناشدت المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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