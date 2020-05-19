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رئيس حماية المستهلك عن أزمة مصروفات المدارس: «رد مقابل الخدمة» ينطبق على التعليم الخاص..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:43 ص
رئيس حماية المستهلك
رئيس حماية المستهلك
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إبراهيم القادري
قال اللواء راضى عبد المعطى رئيس حماية المستهلك: إن جهاز حماية المستهلك يعمل حسب القانون والدولة، دولة قانون والمبادئ القانونية هي الحاسمة في أمر مصروفات المدارس الخاصة.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع على قناة إكسترا نيوز: أنه من الضروري أن نعرف ما هي طبيعة وشروط تقديم الخدمة التعليمية حتى نستطيع حل هذه المشكلة.

وأوضح رئيس حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك هو المعني بحماية أصول حقوق المستهلكين، كما أنه تلقى شكاوى من أولياء الأمور ضد المدارس الخاصة .

ونوه إلى أنه طبقا لقانون حماية المستهلك في المادة 25 التي تلزم مقدم الخدمة بردّ ما يسمى "رد مقابل الخدمة " مثلما يحدث في التعليم الخاص، ويكون هذا وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها ، وقانون حماية المستهلك يحمي أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة.

وأشار إلى أنهم يقومون بالتنسيق مع وزارة التعليم لمراقبة تقديم الخدمة بالمدارس الخاصة، وهناك إجراءات ستتم في فترة بسيطة بشأن هذا الموضوع.
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